In gravi condizioni dopo aver ingerito plastica: salvata a Villasimius la tartaruga Delfina

Ha inghiottito plastica e ora è ricoverata in gravi condizioni. Delfina è una piccola Caretta trovata in stato di galleggiamento al largo di Campulongu a Villasimius da alcuni diportisti che stavano rientrando al porto. Era ferma in superficie, l’hanno soccorsa e trasportata sino alla banchina della Marina, prima di consegnarla agli operatori dell’ Area Marina Protetta “Capo Carbonara”.

L’animale è stato quindi ricoverato presso la Clinica veterinaria duemari Oristano, dove è stata eseguita una TAC che ha mostrato da subito delle anomalie a livello dell’apparato gastro-intestinale e soprattutto di quello urinario. I veterinari hanno svolto le prime cure. L’esemplare si trova attualmente in clinica sotto stretta osservazione da parte del responsabile sanitario e sarà trasferito nei prossimi giorni in una vasca al Centro di Recupero e monitorato durante le fasi di riabilitazione sia per quanto riguarda il comportamento in immersione che per l’eventuale espulsione di plastica, come spesso accade nei primi giorni dopo il ricovero.