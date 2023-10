In giro per il paese con la marijuana, che teneva a casa nella dispensa

Cronaca Un uomo è stato arrestato dai carabinieri per spaccio

Foto d'archivio

Gonnesa

Un uomo è stato arrestato dai carabinieri per spaccio

I carabinieri lo hanno fermato la scorsa notte in strada per un controllo e hanno scoperto che aveva con sé due grammi di marijuana e un coltello con residui di droga. E dopo una perquisizione a casa, per un disoccupato di 52 anni, già noto alle forze dell’ordine, è scattato l’arresto. Dovrà rispondere di detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti.

L’episodio è accaduto a Gonnesa. Oltre alla marijuana l’uomo aveva addosso anche 235 euro in banconote. E a casa sua i militari hanno trovato, nascosti all’interno della dispensa, altri 120 grammi di marijuana, un bilancino di precisione e materiale utile per il confezionamento in dosi della droga.

Dopo la denuncia, l’uomo è rimasto a casa, agli arresti domiciliari, in attesa del giudizio con rito direttissimo.

Venerdì, 6 ottobre 2023

Grazie per aver letto questo articolo. Se vuoi commentarlo, accedi al sito o registrati qui sotto. Se, invece, vuoi inviare alla Redazione di Linkoristano un’informazione, una segnalazione, una foto o un video, puoi utilizzare il numero Whatsapp 331 480 0392, o l’indirizzo email Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

commenta