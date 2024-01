Cagliari

Volevano smontarlo per ottenere pezzi di ricambio ma sono arrivati i carabinieri



Sono stati sorpresi all’interno di un garage mentre smontavano un Aprilia Scarabeo rubato: per due giovani è scattata la denuncia per ricettazione, in concorso. Nei guai sono finiti un italiano di 18 anni e un colombiano di 19, quest’ultimo già noto alle forze dell’ordine.

Il motorino, di proprietà di un operaio di 23 anni, era stato rubato ieri mattina a Cagliari, in via Bolzano.

In poche ore i carabinieri hanno trovato lo Scarabeo, grazie a una serie di indizi raccolti con le prime indagini.

Quando i militari sono entrati nel garage, i due giovani stavano smontando lo scooter, verosimilmente per ricavarne pezzi di ricambio. Il giovane straniero ha negato di essere coinvolto nel furto.

Lo Scarabeo è stato recuperato e restituito al proprietario.

