In funzione l’accesso per le persone con disabilità nel nuovo pontile di Mare Morto

Cabras

Il servizio sul litorale sarà attivo tutti giorni dalle 7 alle 24

Ieri mattina è entrato ufficialmente in funzione il pontile galleggiante di Mare Morto che ha raggiunto la piena efficienza con il primo accesso da parte di una persona con difficoltà motorie. Il servizio del mezzo nautico sarà attivo tutti i giorni dalle 7 alle 24.

Alla presenza del direttore dell’AMP Massimo Marras, che gestisce la struttura, del sindaco Andrea Abis e dell’assessora alle Politiche sociali, sanitarie e assistenziali Laura Celletti, è stato messa in funzione ufficialmente il sollevatore a bandiera che ha consentito l’accesso sull’imbarcazione a Luigi Salis, presidente dell’associazione Onlus Mons. Felice Mastino, che opera al centro di riabilitazione Santa Maria Bambina a sostegno dei disabili.

Una volta giunto al parcheggio, Luigi Salis ha transitato lungo la passerella fino ad arrivare al pontile, dove è stato imbragato per dare avvio alla procedura di sollevamento per l’accesso all’imbarcazione.

Insieme agli operatori dell’Area Marina Protetta Salis ha potuto per la prima volta ammirare la costa del Sinis e le rovine dell’antica città di Tharros dal mare.

L’utilizzo del pontile da parte di persone con disabilità motorie è uno dei principali motivi di realizzazione della struttura, voluta fortemente dall’amministrazione comunale guidata dal sindaco Andrea Abis e dall’Area Marina Protetta Penisola del Sinis – Isola di Mal di Ventre. Il sollevatore era stato installato la scorsa settimana da parte di un’impresa romana che ne ha anche effettuato il collaudo.

“Abbiamo raggiunto lo scopo principale della struttura”, dichiarano il sindaco Andrea Abis e il direttore dell’AMP, Massimo Marras, “che non solo offre per la prima volta un punto di approdo all’interno del litorale, potenziando i servizi turistici, ma garantisce a chiunque di poter fruire attivamente delle bellezze naturalistiche del territorio. Abbiamo scommesso molto sull’accessibilità e oggi possiamo ritenerci veramente soddisfatti”.

“Non è da sottovalutare l’alto valore morale di questo servizio”, ha aggiunto l’assessora Laura Celletti. “Numerose associazioni, sportive e non, attendevano degli sviluppi in tal senso anche per dare vita a scuole o corsi dedicati ad attività come la canoa, il kayak, la vela, dedicati alla disabilità e non solo. La presenza di una struttura come questa deve funzionare da motore di sviluppo sostenibile per un’incentivazione dell’offerta senza

distinzioni”.