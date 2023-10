In fuga sul fuoristrada carico di canapa: un arresto e due denunce a Villa Sant’Antonio

Villa Sant’Antonio

Il proprietario della piantagione e due aiutanti sono stati sorpresi dai carabinieri

Curavano una maxi piantagione di canapa per la produzione di marijuana a Villa Sant’Antonio, in località Su Tancu. Un operaio agricolo di Senis, 21 anni, già noto alle forze dell’ordine, è stato arrestato in flagranza di reato. Un allevatore originario di Nuoro, 44 anni, e un giovane di Ales, 21 anni, invece sono stati denunciati per produzione, coltivazione e detenzione in concorso di sostanze stupefacenti.

Il sequestro è avvenuto venerdì scorso e ha impegnato i carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della Compagnia di Mogoro e il Nucleo investigativo del Reparto operativo di Oristano, in collaborazione con lo Squadrone Eliportato “Cacciatori di Sardegna” di Abbasanta, al termine di una lunga attività investigativa.

La piantagione era stata realizzata su circa 1.500 metri quadrati ed era composta da quasi 800 piante con infiorescenze mature, di varia altezza, compresa tra i 30 e i 220 cm, occultata nella fitta vegetazione circostante. Le piantine erano irrigate con un impianto a goccia collegato a grosse cisterne d’acqua.

L’operazione dei carabinieri venerdì è scattata alle prime ore del mattino, quando i tre uomini sono entrati nella piantagione e hanno cominciato a tagliare le infiorescenze più mature, prima di caricarle nel cassone di un grosso fuoristrada tipo pick-up.

Prima che potessero ripartire con il carico, i tre uomini sono stati bloccati dai militari, che hanno sbarrato la strada al mezzo. Il conducente del fuoristrada è riuscito a superare il blocco e a fuggire nelle campagne circostanti, ma poco dopo i tre occupanti hanno abbandonato il mezzo per allontanarsi a piedi e nascondersi nella fitta vegetazione.

Dopo un prolungato rastrellamento dell’area i militari hanno rintracciato il giovane 21enne di Senis, che è stato arrestato in flagranza di reato. Gli altri due sono riusciti a far perdere le loro tracce e sono stati individuati successivamente e denunciati per coltivazione, produzione e detenzione in concorso di sostanza stupefacente.

Le immediate perquisizioni nelle campagne e nelle aziende attigue, di proprietà dell’allevatore di 44 anni, hanno permesso ai carabinieri di individuare una vera filiera di produzione della marijuana, gestita da lui con i suoi aiutanti, comprese alcune aree di pertinenza alla piantagione destinate all’essiccamento della canapa per la successiva immissione nel mercato clandestino. Nascosti all’interno di grossi bidoni in plastica, c’erano anche quasi 150 kg di sostanza stupefacente già raccolta e a vari gradi di essiccamento.

L’immediato esito delle analisi effettuate dal RIS di Cagliari ha consentito di verificare, sia nelle piante che nella marijuana già essiccata, un THC del 5% circa (ben oltre i limiti stabiliti dalla legge).

Le indagini proseguono.