In fuga dopo le condanne per furto e ricettazione, rintracciato a casa di una parente

Settimo San Pietro

Dovrà scontare cinque anni di carcere

Era fuggito dopo essere stato condannato a cinque anni di reclusione per furti e ricettazione ma i carabinieri del Nucleo investigativo l’hanno ritracciato a casa di un’anziana parente.

Il ricercato – 36 anni, originario di Dolianova – è un personaggio conosciuto per le forze dell’ordine. I carabinieri lo hanno sorpreso stamane all’alba a Settimo San Pietro.

L’uomo era stato condannato per un furto commesso nel marzo 2020 a Serrenti, per due furti a Sestu che risalgono all’agosto 2013 e al marzo 2019, e per un episodio di ricettazione, scoperto nel 2013 a Dolianova.

Da tempo era sulle sue tracce la sezione Catturandi dei carabinieri.

Per il trentaseienne si sono aperte le porte del carcere di Uta.

Venerdì, 10 marzo 2023

Grazie per aver letto questo articolo. Se vuoi commentarlo, accedi al sito o registrati qui sotto. Se, invece, vuoi inviarci un’informazione, una segnalazione, una foto o un video, puoi utilizzare il numero Whatsapp 331 480 0392, o l’indirizzo email Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

commenta

Fonte: Link Oristano