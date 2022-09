In Fiera Cagliari un'arena stabile per spettacoli d'inverno - Sardegna

Un'arena stabile alla Fiera di Cagliari per concerti e spettacoli tra autunno e inverno, quando il tempo mette a rischio gli show all'aperto. È il progetto dell'Opera Music Forum: a disposizione c'è il padiglione E della Fiera e tutto quello che serve, dal palco ai bagni e alle transenne, per poter organizzare un evento senza file di camion pieni di attrezzature al seguito. Si parte subito ad ottobre con una festa dedicata ad Halloween con artisti anche nazionali.

L'idea nasce da un accordo, valido da ottobre a marzo, tra il Centro servizi per le imprese della Fiera di Cagliari e La Oltre Consulting srl, società attiva da anni nel settore dell'intrattenimento e della produzione di eventi. "L'obiettivo - spiega all'ANSA Davide Siddi, referente della società - è quello di dare stabilità e continuità alla attività di spettacoli coinvolgendo tutti gli operatori in uno spazio che garantisce la soluzione a tutti i problemi, a cominciare dalla sicurezza, che si incontrano nella organizzazione di eventi.

Stiamo lavorando a un'arena modulare con una capienza di 4.200 persone".

Lo spazio scelto è quello del padiglione E della Fiera, dove in passato si sono esibiti grandi artisti del panorama nazionale ed internazionale. Ma per ogni spettacolo bisognava ricominciare tutto da capo. Ora il progetto è quello di fornire spazio e servizi stabili a tutti i produttori di eventi: un'area di 5.000 mq unica e pronta all'uso. Il padiglione, assicurano i promotori di Opera Music Forum, verrà dotato di tutte le migliori attrezzature audio-video e sarà allestito in modo da poter ospitare sia eventi in piedi che seduti.

Grazie a questa nuova arena, la città metropolitana di Cagliari potrà contare su uno spazio dedicato all'intrattenimento a disposizione dell'intera collettività, al pari di ciò che da anni accade in grandi città come Milano, Bologna, Napoli e Roma. Si comincia il 31 ottobre con la produzione artistica " Halloween Sardinia Festival".

