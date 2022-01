Incendio di un camion cisterna per il trasporto di mangimi, paura a Decimomannu. Dopo alcune segnalazioni arrivate alla sala operativa del 115, una squadra di pronto intervento dei Vigili del Fuoco del Comando di Cagliari è intervenuta poco prima dell’1 di notte in via Italia angolo via Liguria a Decimomannu per l’incendio di un mezzo pesante, un camion cisterna per il trasporto di mangimi.

Gli operatori dei Vigili del Fuoco con un’autopompa serbatoio, supportati da un’autobotte, hanno spento le fiamme che hanno coinvolto l’intero automezzo e provveduto alla messa in sicurezza dell’area circostante e della sede stradale.

Nessuna persona coinvolta.

Avviati gli accertamenti per stabilire le cause.

