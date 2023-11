Sono cinque le persone evacuate da palazzo Vivanet, in via Roma a Cagliari, in seguito all’incendio scoppiato nel magazzino che si trova sopra la caffetteria Avion’s. Durante l’incendio è crollata anche una scala, la palazzina è stata successivamente dichiarata inagibile e sono cinque le persone tratte in salvo dai vigili del fuoco, intervenuti poco prima delle tre di notte con le autoscale. Non si registrano, fortunatamente, feriti.