In duemila sfilano per Cagliari per il Sardegna Pride: “Ballo ballo”, “Rumore”, la grande star è l’icona Raffaella Carrà. Un lungo e colorato corteo, come vedete nella foto di Dietrich Steinmetz: anche quest’anno il Pride a Cagliari è stato la festa dell’amore, e tanti giovani e turisti hanno partecipato con entusiasmo. Ma la vera star è stata lei, l’appena scomparsa Raffaella Carrà: le sue canzoni più belle risuonavano da ogni cassa, icona gay e dell’amore riconosciuta da tutti, etichetta che la rendeva orgogliosa per come da subito, negli anni più bigotti, Raffaella Carrà in Rai aveva inneggiato alla libertà nell’amore. Il lungo corteo del Pride ha sfilato nel cuore del sabato sera, con la solita festa e molte presenze politiche di sinistra. E per una sera, tutti uniti anche nel nome di Raffa. Più di duemila persone, da piazza del Carmine in poi attraversando anche via Roma.

