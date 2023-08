In duecento a Pau per la “Pizzata sotto le stelle”, la cena solidale a favore dell’Aism

La “Pizzata sotto le stelle” ha visto la collaborazione del Comune di Pau. “È stato un gesto simbolico, ma importante che ha voluto rappresentare la vicinanza formale sia alle persone affette da Sclerosi Multipla, ad oggi ancora senza una cura, sia a tutti i medici, ricercatori e volontari. Ogni giorno sono impegnati nella ricerca e nel garantire servizi efficienti alle persone in modo da rendere la quotidianità più serena e sempre meno difficoltosa”, ha commentato la sindaca Alessia Valente. “In questi anni la ricerca ha compiuto molti passi in avanti, ma tutti sappiamo quanto la strada da percorrere sia ancora lunga e quanti ripongano in essa la loro speranza di guarigione e di vita”.

Il ricavato della serata verrà devoluto una parte all’Aism e una parte all’associazione No SprecOr per un pasto solidale.

“Spero che questo sia solo il principio a Pau e nel territorio, di un importante lavoro di sensibilizzazione sul tema della Sclerosi Multipla e che i risultati in termini di raccolta fondi diventino testimonianza di quanto l’argomento sia stato recepito dalla nostre comunità. Senza dubbio noi saremo sempre in prima linea per sostenere questa causa davvero importante!”, ha concluso la sindaca Valente. “Ringrazio il Comitato promotore e tutte le persone di Pau che lo compongono, la pizzeria Fantasy di Oristano, l’associazione No SpecOr, l’associazione Domus , l’associazione italiana Persone Down. Ringrazio i partner, quali la cantina la Giara Monte Linas e il comune di Morgongiori e Ales. Un grazie anche all’associazione GVS Laconi e ai suoi volontari, ai dipendenti comunali di Pau, ai tanti sindaci e amministratori per aver partecipato e per averci aiutato a promuovere l’evento”.