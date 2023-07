In Costa Smeralda +88% di ospiti negli hotel 5 stelle lusso - Sardegna

Tre hotel di lusso in Costa Smeralda trainano tutto un intero settore turistico che cresce più di tutti in Sardegna: con un 88,4 percento in più di presenze nei soli alberghi a 5 stelle, la Gallura e la Costa Smeralda risollevano un andamento che, nel 2022 rispetto al 2019, aveva registrato un segno negativo nel resto dell'isola, secondo i dati di Sardegna Turismo.

Da un'analisi condotta dalla Comunicazione e Centro Studi del Cipnes Gallura, i tre hotel classificati 5 stelle lusso, Hotel Cala di Volpe, Hotel Pitrizza, Hotel Romazzino, tutti di proprietà di Smeralda Holding del gruppo Qatar Holding e gestiti da Marriott, sono gli unici che producono effetti positivi sul territorio sardo, con oltre l'80 percento dei dipendenti residenti nell'Isola e un incremento di presenze pari a poco meno di 80mila, ossia l'88,4 percento in più del 2019.

I turisti del settore 5 stelle lusso sono quelli che spendono di più sul territorio e che consentono agli alberghi di fare molte più assunzioni."Chi alloggia in strutture di eccellenza spende oltre nove volte più della media per il proprio viaggio, inclusa la spesa sul territorio, e un hotel a 5 stelle impiega il doppio dei dipendenti rispetto alla media", riporta un'indagine di Altagamma. Secondo il report del Cipnes, la Gallura da sola detiene il 40 percento delle presenze alberghiere della Sardegna, percentuale che sale al 46 percento per le presenze internazionali.

Il Comune di Arzachena, con la Costa Smeralda, ha quasi il 70 percento di presenze alberghiere internazionali, posizionandosi al primo posto nel Sud Italia e nelle Isole. Anche per il 2023, in base ai primi dati disponibili, la tendenza dovrebbe essere confermata.

Copyright ANSA Ottieni il codice embed

Fonte: Ansa Sardegna