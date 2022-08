I tre giovani viaggiavano sulla Opel che, secondo i primi accertamenti dei carabinieri, non avrebbe rispettato la precedenza all’incrocio lungo la strada 22 di Arborea, urtando il furgone Fiat guidato da Sandro Mura, che percorreva la provinciale 49 in direzione Arborea. Mura è morto sul colpo. La sua salma è stata già restituita ai familiari su disposizione del sostituto procuratore della repubblica Andrea Chelo.

Dei tre giovani di San Nicolò Arcidano due sono in condizioni gravissime: F.D., 38 anni, trasportato con l’elicottero del servizio 118 all’ospedale Brotzu di Cagliari, e G.D., 20 anni, ricoverato all’ospedale San Martino di Oristano. Il terzo giovane U.L. di 25 anni, è anche lui ricoverato in prognosi riservata all’ospedale San Martino di Oristano.

Fonte: Link Oristano

