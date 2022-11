In centro con le biciclette condivise: a Elmas parte il servizio di bike sharing

Nei giorni scorsi sono arrivate a Elmas le biciclette che verranno impegnate per offrire il servizio, grazie al quale sarà possibile muoversi all’interno del territorio comunale senza alcun impatto ambientale. Un incentivo, insomma, a usare di meno la macchina e più la due ruote, sempre più trendy per chi vuole deviare il traffico e risparmiare tempo per recarsi a destinazione. Posteggiate in punti strategici, saranno disponibili 365 giorni l’anno e permetteranno di vivere la città in modo veloce, divertente e soprattutto economico. Per utilizzarle basterà scaricare l’applicazione di BicinCittà. Su questo sito tutte tutte le info utili: https://www.bicincitta.com/default.aspx Prossimamente saranno disponibili anche le bici elettriche così da rendere gli spostamenti ancora più comodi e alla portata di tutte e tutti.