Cabras

Il sindaco Abis: “Blocco inaccettabile, servono nuove norme”

Erano in tanti – quasi trecento, tra adulti e bambini – a pedalare e protestare ieri mattina contro il blocco della pista ciclabile tra Cabras e Torre Grande. In testa alla carovana di bici che hanno partecipato ieri alla Ciclopedalata del Sinis, da Cabras a San Giovanni di Sinis, c’era il sindaco di Cabras, Andrea Abis, che ha definito “inaccettabile” lo stop imposto dalla Regione al progetto di collegamento per le bici tra il centro lagunare e la borgata marina di Oristano.

La contestazione che da Cagliari ha bloccato l’opera tanto attesa e importante per il territorio, ha spiegato il sindaco Abis, “riguarda l’inedificabilità e la non trasformabilità a 300 metri dalle lagune”.

“Questo per Cabras significa non poter fare nulla”, ha detto ancora il sindaco, che chiede alla Regione delle norme che rendano possibili i progetti di sviluppo.



Il progetto per la ciclabile – costo 4 milioni di euro – era stato avviato lo scorso giugno con l’inaugurazione della rotonda provvisoria sulla Provinciale di collegamento tra Cabras e la costa. All’inizio dell’anno, però, è arrivato lo stop: i tecnici regionali hanno consigliato lo spostamento della pista in un’altra sede. Soluzione che il sindaco aveva definito applicabile solo in via teorica, anche perché il progetto non prevede la formazione di strade o piste in aree vergini, ma l’affiancamento di piste ciclabili e pedonali alle strade provinciali esistenti, per una larghezza di circa 3 metri.

Le carte affermano che i progetti siano incompatibili con le norme di protezione e di tutela delle aree umide, perché inducono una trasformazione urbanistica e edilizia a distanze inferiori ai 300 metri. I pareri non prevedono soluzioni, se non quella teorica di spostare altrove la pista ciclabile.

Ma la scelta del percorso è essenziale, considerato che il grande progetto punta allo sviluppo del turismo territoriale allargato ed è importante non solo per Cabras, ma per l’intero territorio.