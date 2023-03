In cella per violenza sessuale su minori, si scopre che aveva commesso una rapina

Mogorella

Nuova accusa per un detenuto, tradito dal Dna dopo 7 anni

È stato identificato grazie alle tracce lasciate nel 2016 a casa di un uomo che aveva subito una rapina. Ieri i carabinieri di Selargius si sono presentati nel carcere di Uta e hanno notificato un’ordinanza di custodia cautelare a un pensionato di Mogorella, 70 anni, già detenuto per un’altra vicenda.

Il provvedimento è stato firmato dall’Ufficio Gip del Tribunale di Cagliari. All’uomo sono contestati i delitti di rapina aggravata in concorso, lesioni personali in concorso e porto illegali di armi da sparo in concorso. È ritenuto, infatti, uno dei responsabili della rapina avvenuta il 17 febbraio 2016 a Selargius a casa di un uomo del 1943, Mario Gessa, deceduto nel 2018.

Quella notte quattro uomini erano entrati a casa di Gessa e dopo averlo picchiato, legato e imbavagliato, si erano fatti consegnare le chiavi di un armadio blindato, da dove avevano portato via quattro fucili e una pistola (regolarmente denunciati dalla vittima) e una piccola somma in contanti, 60 euro.

Durante il sopralluogo e rilievi tecnico-scientifici da parte dei carabinieri erano stati recuperati sull’anta dell’armadio della camera da letto due frammenti di impronta digitale riconducibili agli autori della rapina e, nei pressi dell’abitazione, lungo la via di fuga dei rapinatori, un guanto in lattice perso da uno dei rapinanatori. Tra i reperti analizzati dai Ris Carabinieri di Cagliari anche una federa da cuscino utilizzata per trasportare la refurtiva. Gli accertamenti avevano subito permesso di ricavare dal guanto in lattice e dalla federa due tracce di Dna, riconducibili a due diversi soggetti, allora ignoti: la comparazione con i profili genotipici presenti nella banca dati nazionale del Dna, infatti, non aveva prodotto risultati.

Lo scorso anno, però, l’uomo accusato ora di rapina era stato arrestato per violenza sessuale su minorenni, in un’indagine coordinata dalla Procura di Oristano. A quel punto le sue impronte digitali e il Dna erano stati inseriti all’interno della banca dati nazionale e hanno permesso ai Ris di concludere la vecchia indagine: i suoi dati corrispondevano con il profilo genetico prelevato dal guanto in lattice utilizzato per la rapina.

Dagli accertamenti scientifici eseguiti sui due frammenti di impronta digitale trovati sulla scena del crimine era emersa la compatibilità con le impronte di un fratello – già deceduto – dell’uomo accusato oggi.

Giovedì, 23 marzo 2023