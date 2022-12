Oristano

Firmato dal prefetto di Oristano Stelo: “Casi rari, ma possibili. Si evitano le situazioni estreme”

Accade molto raramente, ma se dovesse avvenire, è pronto un programma per fronteggiare problemi e disagi. Il prefetto di Oristano Fabrizio Stelo, ha firmato il Piano operativo per fronteggiare le criticità della circolazione stradale in caso di condizioni meteorologiche avverse e, in particolare, in caso di neve e ghiaccio.

Nel piano sono illustrate le azioni da mettere in campo sotto il coordinamento delle Forze dell’Ordine da parte di la Polizia Stradale, i Vigili del Fuoco, l’Anas e la Provincia.

Il documento propone di migliorare la tempistica di attivazione delle misure programmate, sollecitando una sempre più reattiva ed efficace risposta in caso di rallentamento o interruzione della circolazione, favorendo in tempi rapidi il ripristino della sicurezza stradale e disciplinando le eventuali attività di soccorso alle persone .

“Attraverso tale pianificazione”, sostiene il prefetto di Oristano, “si intende garantire la sicurezza della circolazione anche in casi rari, ma possibili, di situazioni estreme, evitando il blocco delle principali arterie che attraversano la Provincia e, in particolare, della Strada Statale 131, favorendo il rapido ripristino di condizioni di normalità e il soccorso tempestivo alle persone”.

“Punti chiave”, sostiene Fabrizio Stelo, “la rete preventiva ed operativa costituita fra le Forze di Polizia ed gli altri Enti istituzionalmente competenti per garantire la più celere ed efficace gestione di tutte le attività necessarie, nonché la costante attività di comunicazione rivolta agli utenti della strada, al fine di assicurare l’aggiornamento in tempo reale delle informazioni utili a garantire la viabilità in sicurezza”.