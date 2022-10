In casa una mini centrale di spaccio, 44enne arrestato - Sardegna

Nascondeva nella sua abitazione, trasformata in piccola centrale di spaccio, circa 260 grammi di hashish e circa 2 grammi di marijuana pronta per essere commercializzata, due bilancini di precisione e materiale utile al confezionamento della droga. Un 44enne di Iglesias è stato arrestato dagli agenti della Sezione Anticrimine e della Squadra Volante del Commissariato di Iglesias per detenzione di sostanze stupefacenti.



Fonte: Ansa Sardegna