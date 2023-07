In casa un po’ di tutto, dalla coca alla ketamina, e quasi 4.500 euro: arrestati due giovani

Cagliari

Operazione della polizia dopo i controlli nelle zone turistiche

Due giovanissimi sono stati arrestati in flagranza dalla polizia perché trovati in possesso di 150 grammi di cocaina, 1.400 grammi di hashish e marijuana, 50 grammi di eroina, 100 grammi di ketamina e poco meno di 4.500 euro in contanti.

Un ragazzo di 18 anni e un altro di 22 sdovranno rispondere dell’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

Gli investigatori del Gruppo falchi della Squadra Mobile da giorni tenevano sotto copntrollo le località turistiche del litorale cagliaritano, dove il consumo di stupefacente è aumentato in maniera esponenziale con la presenza di tanti turisti.

Sabato scorso i poliziotti, insospettiti dall’atteggiamento dei due giovani, hanno deciso di controllarli e di perquisire la loro abitazione. Oltre alla droga e al denaro hanno trovato anche il materiale utile al confezionamento degli stupefacenti.

Gli arrestati ora sono nel carcere di Uta. Sarà il gip a decidere sull’arresto, nell’udienza di convalida.

Lunedì, 24 luglio 2023