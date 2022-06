IGLESIAS. In fuga dalla polizia sulla statale 130, raggiunto e bloccato dopo un inseguimento delle Volanti, intervenute solo quando sono stati ravvisati tutti i margini di sicurezza per gli altri automobilisti in transito. Il motivo della fuga stava in quasi un chilo di droga, fra hascisc e marijuana, che un 49enne di Iglesias aveva in casa, più denaro e l’occorrente per il confezionamento delle dosi.

E’ accaduto nella giornata di ieri 9 luglio: gli agenti della sezione anticrimine del Commissariato di Iglesias, durante un servizio finalizzato alla prevenzione e repressione dell’attività illecita dello spaccio di stupefacenti, mentre percorrevano la statale 130, hanno notato un’autovettura che alla vista della macchina della polizia ha aumentato la velocità, effettuando spericolate manovre e mettendo in pericolo l’incolumità degli altri automobilisti. Insieme ai colleghi delle Volanti, gli agenti sono riusciti a bloccare il veicolo.

L’uomo, abbastanza noto per i suoi precedenti di droga, è stato sottoposto a controllo personale e domiciliare. Nella sua abitazione sono stati rinvenuti circa 900 grammi di stupefacente, suddiviso tra hashish e marjuana. Inoltre, all’interno di un astuccio la somma di 1.500 euro suddivisa in banconote di piccolo taglio, oltre ad un coltello a serra-manico e tre bilancini di precisione con tutto il materiale utile al confezionamento. L’uomo è stato tratto in arresto in attesa dell’udienza di convalida per direttissima.(l.on)