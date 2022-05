Gli agenti del Commissariato di Quartu, diretti dal commissario capo Michele Venezia, da alcuni giorni tenevano sotto controllo la donna e la sua abitazione, insospettiti da alcuni suoi “strani” movimenti fra Selargius e Cagliari. Nella serata di ieri l’intervento, con la perquisizione dell’abitazione e delle due auto in suo possesso. Durante il controllo di un furgone parcheggiato davanti alla casa e di proprietà dell’arrestata, sono state rinvenuti e sequestrati 23 panetti di hashish, 30 sacchi di marijuana e 5 sacchi di resina di cannabis. Nell’abitazione gli agenti hanno trovato tutto il necessario per dividere la droga in dosi e circa 7 mila euro in banconote di piccolo taglio, provento dello spaccio. Lo stupefacente, se immenso sulla piazza illegale, avrebbe fruttato oltre 400 mila euro.

SELARGIUS. Nella sua abitazione custodiva la droga, tanta droga, per conto di finora ignoti trafficanti e spacciatori. In tutto 63 chili fra hascisc, marijuana e resina di cannabis ancora da lavorare. La polizia ha arrestato una donna di 40 anni di Selargius, rinchiusa nel carcere di Uta su disposizione della Procura. È accaduto nella serata di ieri 26 maggio, a Selargius.

Fonte: La Nuova Sardegna

