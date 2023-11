In casa droga e una pistola: arrestato un pregiudicato 24enne a Siurgus Donigala

Ieri, nelle prime ore del mattino, a Siurgus Donigala, durante un servizio preventivo finalizzato al contrasto del traffico di armi e di sostanze stupefacenti, i carabinieri della compagnia di Dolianova, coadiuvati da quelli dello Squadrone carabinieri Eliportato Cacciatori di Sardegna e del Nucleo Cinofili della Compagnia di Cagliari, hanno arrestato, per possesso illegale di arma clandestina e detenzione di sostanza stupefacente destinata allo spaccio, un 24enne del luogo, allevatore, gravato da precedenti di polizia.

Il giovane, durante una perquisizione domiciliare effettuata presso la propria abitazione, è stato trovato in possesso di una pistola marca Beretta calibro 6, 35 con matricola abrasa – occultata in un magazzino posto nel cortile di esclusiva pertinenza della casa – e del relativo munizionamento in parte occultato nel posacenere presente a lato del cruscotto dell’autocarro Iveco Daily ad egli in uso. Nella stessa perquisizione sono state rinvenute alcune buste contenenti sostanza stupefacente del tipo marijuana in boccioli per un peso lordo complessivo di 86 grammi, due bilancini di precisione e materiale vario per il confezionamento ed il taglio, tutto opportunamente repertato e sottoposto a sequestro per i successi accertamenti.

L’arma clandestina, il munizionamento e la marijuana sono stati posti sotto sequestro. Il 24enne al termine delle formalità è stato ristretto presso la Casa Circondariale di Uta a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

Nel corso dello stesso servizio è stato altresì deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari per porto di oggetti atti a offendere un 29enne di Siurgus Donigala, allevatore, il quale, durante un controllo è stato trovato in possesso di un coltello a serramanico con lama di 11 cm di lunghezza, occultato sulla propria persona.

Un 28enne di Siurgus Donigala, verrà invece segnalato alla Prefettura di Cagliari come assuntore di sostanze stupefacenti, in quanto, durante una perquisizione in un casale rustico che utilizzava, nelle campagne del comune di Senorbì sono stati trovati 27 grammi circa di sostanza stupefacente tipo marijuana, detenuta per uso personale.