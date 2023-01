In casa droga e 5 kg di mannitolo: giovane operaio denunciato per spaccio a Villamar.

Ieri a Villamar i carabinieri hanno denunciato per detenzione finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti e detenzione illecita di munizioni un ventunenne di Settimo San Pietro, domiciliato nel piccolo paese della Marmilla, operaio edile, incensurato. I militari hanno dato esecuzione a un decreto di perquisizione locale e personale, emesso dall’autorità giudiziaria, a carico del giovane e hanno rinvenuto all’interno dell’abitazione 38 semi di cannabis, 5 kg di mannitolo, una sostanza da taglio per stupefacenti, un diuretico frequentemente utilizzato per tagliare la cocaina, un bilancino di precisione, materiale vario per il confezionamento in dosi e una cartuccia di pistola calibro 7,65 integra. Quanto rinvenuto è stato sottoposto a sequestro. Le sostanze verranno inviate presso i laboratori dell’Agenzia delle Dogane di Cagliari per le necessarie analisi di laboratorio, in attesa del decreto dell’autorità giudiziaria che ne disporrà la distruzione.

