In casa cocaina, marijuana e hashish: arrestato un giovane, denunciata la compagna

Ussana

Dopo un controllo dei carabinieri in un bar

Un giovane di 22 anni è stato arrestato a Ussana per detenzione finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti. Quando i carabinieri sono entrati all’interno del bar in cui si trovava, ha provato a nascondersi nel bagno. I militari, insospettiti dall’atteggiamento del ragazzo, lo hanno perquisito e gli hanno trovato addosso 640 euro in contanti.

Per questa ragione è scattata la perquisizione a casa della compagna, dove sono stati trovati 6,25 grammi di cocaina, 532 grammi di marijuana (in parte già divisa in dosi e in parte composta da boccioli in fase di essiccazione), 1,74 grammi di hashish oltre a varie sostanze da taglio, un bilancino di precisione e materiale utile al confezionamento della droga.

Per il giovane, già noto alle forze dell’ordine, l’autorità giudiziaria ha disposto gli arresti domiciliari, in attesa dell’udienza con rito direttissimo. La compagna, di 27 anni, è stata deferita in stato di libertà.

La droga sarà analizzata nei laboratori del Ris di Cagliari.

Giovedì, 2 novembre 2023