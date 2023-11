In casa aveva pistola, caricatore e carabina clandestine: arrestato e portato in carcere

Le armi sono state trovate dai carabinieri durante una perquisizione domiciliare

Aveva in casa una pistola Beretta clandestina – calibro 7,65 modello 35 con matricola abrasa – un caricatore con 8 cartucce e una carabina per la quale non ha fornito nessun documento d’acquisto. Un uomo di 37 anni di Arborea, già noto alle forze dell’ordine, è stato arrestato dai carabinieri della compagnia di Oristano.

L’accusa è di detenzione di arma clandestina, munizionamento e ricettazione.

I militari hanno trovato le armi nella casa dell’uomo ieri mattina, durante una perquisizione. Hanno immediatamente provveduto al sequestro.

L’uomo è stato trasferito nel carcere di Massama, in seguito alla convalida dell’arresto da parte del giudice del Tribunale di Oristano, durante l’udienza avvenuta questa mattina.

Mercoledì, 22 novembre 2023

