In casa 90 dosi di cocaina e 10mila euro: arrestato dalla polizia

Cagliari

Accusa di spaccio per un uomo di 47 anni

Da tempo gli agenti della Squadra mobile tenevano sotto controllo un uomo di 47 anni, sospettato di essere coinvolto in un traffico di droga.

Ieri una perquisizione nella sua casa ha premesso di scoprire 27 grammi di cocaina già divisi in 90 dosi di varia grammatura, circa diecimila euro in contanti – probabilmente incassati con lo spaccio – e tutto il materiale occorrente per il confezionamento dello stupefacente.

L’uomo è stata tratto in arresto per spaccio di droga e poi riportato nella sua abitazione, in attesa dell’udienza di convalida.

Gli elementi raccolti dagli investigatori della polizia saranno sottoposti oggi alla valutazione del giudice delle indagini preliminari, che deciderà sull’arresto.

Mercoledì 19 luglio 2023