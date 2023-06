In casa 53 dosi di cocaina, bilancini e denaro: arrestato un muratore

Sant’Antioco

Dopo una perquisizione dei carabinieri

Cocaina suddivisa in 53 dosi, per un peso complessivo di 12,5 grammi, due bilancini elettronici di precisione e materiale vario, utilizzato per il confezionamento dello stupefacente, e 210 euro in banconote di piccolo taglio, incassati forse con lo spaccio.

È quanto hanno scoperto ieri notte i carabinieri della stazione di Sant’Antioco, con l’aiuto dei colleghi del Nucleo cinofili di Cagliari, nella casa un muratore di 58 anni, noto per vicende analoghe.

La cocaina è stata sequestrata e sarà custodita in attesa delle analisi affidate al RIS di Cagliari, anche allo scopo di verificarne il livello di purezza.

L’uomo è stato riportato a casa in regime di arresti domiciliari, in attesa dell’udienza di convalida dell’arresto e del giudizio con rito direttissimo, fissati per stamattina presso il Tribunale di Cagliari.

Fonte: Link Oristano