Ragazza nigeriana rintravcciata a Iglesias e accompagnata in carcere a Uta

La ragazza aveva compiuto il reato ai danni di un cittadino cinese, anche lui residente a Iglesias, al quale aveva precedentemente fornito prestazioni sessuali. Era riuscita a filmare gli incontri e sotto ricatto si era fatta consegnare dal cliente quasi 10mila euro. Aveva chiesto il denaro minacciando di rivelare tutto alla moglie e consegnati i video qualora l’uomo non avesse ottemperato ai pagamenti richiesti. Il denaro le era stato infatti consegnato a più riprese. Ma poi il cinese si era rivolto ai carabinieri. I fatti erano accaduti tra i mesi di ottobre e novembre 2018. Il processo si è concluso nel 2021 e, definita la sentenza, è arrivato infine l'ordine di carcerazione per la giovane nigeriana che deve adesso espiare la pena.(luciano onnis)

IGLESIAS. Finisce in carcere per scontare 5 anni di reclusione la responsabile di una vicenda a luci rosse accaduta 4 anni fa. Ieri a Iglesias, i carabinieri hanno rintracciato e arrestata una 23enne nigeriana residente in città, disoccupata e destinataria di precedenti denunce a carico. L'arresto è avvenuto in ottemperanza a un ordine di esecuzione per la carcerazione, trasmesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari. La ragazza, al termine della notifica del provvedimento, è stata conodtta alla casa circondariale di Uta dove dovrà espiare la pena di anni 5 di reclusione poiché riconosciuta colpevole del delitto di estorsione sessuale commesso ad Iglesias nel 2018.

Fonte: La Nuova Sardegna

