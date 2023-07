In carcere non c’è la ginecologa, rischi per una donna all’ottavo mese

Cagliari

Maria Grazia Caligaris (SDR) chiede al giudice che sia trasferita

Una donna incinta di 8 mesi da venerdì sera è in un cella del carcere di Cagliari-Uta: lo segnala in una nota Maria Grazia Caligaris, dell’associazione “Socialismo Diritti Riforme”, rivolgendo un “sentito appello al giudice affinché la donna possa essere trasferita in una struttura adeguata”.

“La presenza di T.R.N., 32 anni, di nazionalità ROM, desta particolare preoccupazione per le condizioni di salute legate all’avanzato stato di gravidanza”, scrive Caligaris. “La giovane donna, che ha accusato alcune perdite, è stata accompagnata in ospedale già due volte”.

“Aldilà delle condizioni igienico-sanitarie, non si può dimenticare”, osserva l’esponente di SDR, “che nella casa circondariale è assente da diversi mesi la ginecologa. In queste giornate in cui la fanno da padrone il caldo e l’afa, la permanenza in una cella è particolarmente pesante per una gestante”.

“Occorre un atto umanitario e provvedere a trovare una sistemazione alternativa che possa coniugare i bisogni della donna incinta e quelli della sicurezza. Non si può scaricare sul carcere una situazione così delicata “.

Lunedì, 31 luglio 2023