“Ci chiediamo come sia possibile che davanti ad un evidente grave emergenza nessuno dei vertici dell’Amministrazione abbia il coraggio di intervenire per fare in modo che la polizia penitenziaria possa svolgere il proprio lavoro senza subire ogni tipo di sopruso”, conclude il sindacalista. “Senza interventi concreti, sarà sempre più difficile garantire la sicurezza e la legalità negli istituti. Di certo a nulla servono le circolari dove si enunciano progetti a lungo termine”.

Alll’arrivo in ospedale, l’uomo ha tentato di divincolarsi aggredendo la poliziotta capo scorta e gli altri due agenti intervenuti per bloccarlo. “Sono stati momenti concitati”, racconta Michele Cireddu, “il detenuto ha iniziato ad aggredire il personale di scorta, sferrando colpi all’impazzata. Con parecchia fatica gli agenti sono riusciti poi a contenerlo, ricevendo minacce di morte. Ingiurie pesanti e minacce anche nei confronti del personale del Pronto soccorso”.

Fonte: Link Oristano

