Grazie al fiuto di “Grizzly”, il cash dog della Guardia di Finanza, presso l’abitazione di residenza, in un locale adibito a caldaia, venivano rinvenuti ulteriori 7 mila 500 euro, abilmente occultati nel porta cialde di una macchina del caffe e all’interno di una confezione di tonno in scatola.

Una volta bloccato, prima dell’inizio delle operazioni, l’uomo ha dichiarato di essere un odontotecnico e che all’interno della cantina deteneva unicamente il materiale necessario per l’esercizio della libera professione. Ma lo scrupoloso controllo, invece, ha consentito di trovare e sequestrare 38 kg di marijuana, 16 kg di hashish, un bilancino di precisione, una macchina per sottovuoto, la somma di circa 13 mila euro ritenuta provento della pregressa illecita attività di spaccio.

Gli operatori, nell’ambito dei servizi finalizzati alla repressione dello spaccio delle sostanze stupefacenti nell’hinterland cagliaritano, a seguito di un prolungato servizio di osservazione e pedinamento, andato avanti per diversi giorni, si sono insospettiti per le anomalie nelle abitudini e per i quotidiani movimenti del giovane che, senza apparente motivo, si recava quotidianamente presso una cantina situata nel centro di Sestu nonostante la sua residenza fosse ad Assemini.

