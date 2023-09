In campagna 2.600 piantine di canapa con Thc oltre il consentito. Nei guai tre operai

Sassari

Scattano le misure cautelari disposte dal Tribunale di Sassari

Un arresto ai domiciliari e due misure cautelari dell’obbligo di dimora nel Comune di residenza. Sono i provvedimenti disposti dal Tribunale di Sassari su richiesta della Procura a carico di tre operai accusati di aver coltivato circa 2.600 piante di canapa che, secondo gli accertamenti dei carabinieri forestali del Nucleo investigativo di polizia ambientale agroalimentare e forestale di Sassari, presentavano un valore di Thc oltre il consentito.

A dare esecuzione alle misure cautelari sono stati, nei giorni scorsi, i carabinieri.

Ai domiciliari, con braccialetto elettronico, è finito C.D., 43 anni di Orune. È invece scattato l’obbligo di dimora a Mores per M.S. e C.A., entrambi di 40 anni. Non potranno inoltre lasciare le loro abitazioni in orario notturno.

La piantagione si trovava in un terreno al confine tra Mores e Ozieri. A scoprirla erano stati i militari dello Squadrone carabinieri eliportato Cacciatori di Sardegna, che erano poi intervenuti con i colleghi di Ozieri

Tenuto conto anche della gravità dei fatti contestati, i carabinieri avevano chiesto e ottenuto dal questore di Sassari l’emissione di due provvedimenti di prevenzione a carico di C.D., che era stato sottoposto all’avviso orale e al foglio di via obbligatorio per il proprio paese d’origine, con l’espresso divieto di ritorno per tre anni in buona parte dei comuni del Monteacuto.

