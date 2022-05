CAGLIARI. Il Sap (Sindacato Autonomo di Polizia) celebra in tutta Italia le vittime del terrorismo, della mafia, del dovere e di ogni forma di criminalità. Questa mattina la segreteria di Cagliari ha organizzato un cammino per onorare il ricordo dei caduti ed in particolar modo di Emanuela Loi a 30 anni dalla sua scomparsa avvenuta nella strage di via D’Amelio a Palermo in cui persero la vita il giudice Borsellino ed i componenti della sua scorta. Il cammino è partito dalla Questura con una deposizione di fiori sulla lapide dei caduti ed un momento di preghiera. index.jpg2.jpg

Due le tappe intermedie che i partecipanti hanno toccato sul percorso di circa 18 chilometri che li ha portati​ fino al cimitero di Sestu, il ponte Emanuela Loi a Monserrato ed il murale in piazza della Legalità a Sestu. Al cammino hanno partecipato le autorità dei Comuni interessati ed un gruppo di studenti del 1^ comprensorio di Selargius che hanno camminato parte del tragitto insieme ai poliziotti, ricordando Emanuela Loi con alcuni lavori sviluppati in aula. "Siamo orgogliosi e felici di esserci stretti intorno alla famiglia della nostra collega Emanuela organizzando una manifestazione in nome del ricordo - ha commentato Luca Agati segretario provinciale del Sap - perché è solo mantenendo viva la fiamma della memoria che potremo costruire un futuro di pace e legalità. Siamo felicissimi di aver coinvolto i ragazzi delle scuole perché è proprio tramite i giovani che possiamo tramandare la storia ricordando chi ha perso la vita per difendere gli ideali di legalità". index.jpg3.jpg