In camera da letto 800 grammi di marijuana e hashish, arrestato dalla polizia

Cagliari

Condanna per direttissima in Tribunale

La polizia sospettava da tempo che spacciasse droga, così gli agenti hanno perquisito la sua abitazione e hanno trovato all’interno di un armadio in camera da letto 800 grammi di marijuana e hashish. Un uomo di 39 anni è stato arrestato a Cagliari e poi condannato per spaccio di stupefacenti.

L’operazione è stata svolta dal Gruppo Falchi della Squadra Mobile. La droga era in parte già confezionata. I poliziotti hanno trovato una parte delle infiorescenze di marijuana nascosta all’interno della confezione di vino. Sono stati sequestrati anche due bilance elettroniche di precisione e diverso materiale per il confezionamento della droga.

Il trentanovenne è stato tratto in arresto per spaccio di droga e poi riportano nella propria abitazione. Al termine dell’udienza per direttissima, nel corso della quale è stato convalidato l’arresto, il giudice per le indagini preliminari ha condannato l’imputato a un anno e sei mesi di reclusione e 6.000 euro di multa.

Sabato, 18 febbraio 2023