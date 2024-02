I quattro appalti integrati Barumini-Terralba, Terralba-Oristano, Oristano-Tharros e Tharros-Bosa sono finanziati con circa 28 milioni di euro arrivati grazie al Piano nazionale di ripresa e resilienza.

Il percorso Barumini-Oristano parte dall’area archeologica di Su Nuraxi e arriva all’intersezione tra via del Porto e via Cagliari, a Oristano. Tocca Tuili, Turri, Ussaramanna, Baressa, Gonnoscodina, Masullas, Mogoro, Uras, Terralba, Arborea e Santa Giusta. La superficie è per il 68,13% asfalto e per il 31,87% stabilizzato misto cava. La tipologia della sede ciclabile è per il 24,59% sede propria e per il 75,41% sede promiscua.

La Oristano-Bosa, invece, parte da via Cagliari e si conclude sulla Statale 139 bis. Il tracciato passa dai territori di Cabras, Cuglieri, Flussio, Magomadas, Narbolia, Nurachi, Riola Sardo, San Vero Milis, Sennariolo e Tresnuraghes. Dal capoluogo provinciale si giunge a San Giovanni di Sinis e da lì si può percorrere lungocosta l’intera penisola, passando per le più belle località balneari tra cui Is Arutas e Putzu Idu. In questo caso la superficie è per il 59,84% asfaltata e per il restante stabilizzato misto cava. La tipologia della sede ciclabile è per il 31,71% sede propria e per il 68,29% sede promiscua.

Altri quattro centri dell’Oristanese sono poi toccati in un terzo itinerario, quello che da Flussio porta a Macomer, passando per Tinnura, Sagama e Scano di Montiferro. La lunghezza complessiva di questo percorso è di appena 24,54 chilometri, quasi totalmente su asfalto.

La ciclovia della Sardegna si estenderà per circa 1.150 chilometri ed comprenderà 19 itinerari (consultabili sul sito web cicloviadellasardegna.it ), di cui 18 interamente ciclabili e uno – quello da Sassari ad Alghero – da percorrere in modalità bici più treno. La direttrice fondamentale che collega Cagliari con Alghero è lunga circa 538 chilometri. Il percorso nasce con l’obiettivo di promuovere l’uso della bicicletta a fini sportivi, turistici e non solo.

Sei anni fa la Regione, in collaborazione con l’Arst e il Centro universitario di ricerche economiche e mobilità, aveva predisposto lo studio per la sua istituzione, pensando di inserirla nel Sistema nazionale delle ciclovie turistiche. L’anno successivo era poi arrivato il protocollo d’intesa con il Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti e con quello della Cultura, per la progettazione e realizzazione del percorso. L’incarico per il progetto di fattibilità tecnica ed economica era stato affidato proprio all’Azienda regionale sarda trasporti.