(ANSA) - CARLOFORTE, 07 GIU - Ritorna a Carloforte, dopo la pausa dovuta alla pandemia, il progetto Velaforte, organizzato dal Dipartimento di Salute mentale zona sud che giunge quest'anno alla quinta edizione grazie all'impegno della Lega navale e dell'amministrazione comunale, che ha accolto l' evento con grande entusiasmo.

L'iniziativa coinvolge 12 pazienti della Asl del Sulcis e della Asl di Cagliari in attività veliche con due skipper qualificati dell'associazione Nautivela che insegneranno agli allievi nozioni marinaresche teoriche e pratiche nelle acque di Carloforte. Sono previsti in totale 30 incontri.

Un progetto riabilitativo sostenuto dai servizi sociali del Comune di Carloforte che ha sempre collaborato con il Dipartimento di Salute mentale zona sud, creando una rete di azioni e relazioni. Nato come progetto sperimentale, oggi i risultati del progetto Velaforte sono sotto gli occhi di tutti ed è per questo che questa iniziativa continua a crescere. "Da parte mia un augurio a tutti i giovani pazienti che inizieranno questo percorso a breve - ha detto Graziella Boi, direttrice del Dipartimento di salute mentale zona sud - . Sappiamo quanto sia importante dedicarsi ai ragazzi e alle ragazze che hanno delle fragilità che spesso portano alla chiusura nelle quattro mura domestiche: il progetto Velaforte fa sì che la sofferenza sia, al contrario, condivisa e compresa. È la squadra che vince nella vela e anche sul disagio". (ANSA).



Fonte: Ansa Sardegna