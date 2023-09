In barca a vela e kayak a Cagliari contro i tumori femminili - Notizie

Una festa sul mare. E ogni pagaiata, in kayak e sup, sostiene la lotta ai tumori femminili.

L'appuntamento è per sabato e domenica al Poetto di Cagliari. La manifestazione si chiama Sail for Women ed è una veleggiata di solidarietà: nelle...

Fonte: Ansa Sardegna