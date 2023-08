In autunno nuova campagna di vaccinazione contro il Covid: ecco le regole

Roma

Circolare del Ministero

Al via in autunno, in concomitanza con quella antinfluenzale, la nuova campagna vaccinale contro il Covid, la prima post-emergenza e senza obblighi. Saranno disponibili vaccini aggiornati, che vengono raccomandati e offerti a anziani, fragili, donne in gravidanza e operatori sanitari. Lo prevede la nuova circolare del ministero della Salute, a firma del direttore generale della Prevenzione Francesco Vaia. “In concomitanza con la campagna antinfluenzale per la stagione 2023/24 – si legge nella circolare – è previsto l’avvio di una campagna nazionale di vaccinazione antiCovid-19 con l’utilizzo di una nuova formulazione di vaccini a mRna e proteici (formulazione aggiornata monovalente Xbb 1.5), la cui approvazione da parte di Ema e Aifa è prevista per fine estate/inizio autunno e di cui si prevede la disponibilità di dosi a partire dal mese di ottobre”.

L’obiettivo della campagna nazionale, specifica il documento, “è quello di prevenire la mortalità, le ospedalizzazioni e le forme gravi di Covid-19 nelle persone anziane e con elevata fragilità, e proteggere le donne in gravidanza e gli operatori sanitari”. A questi gruppi di persone “è raccomandata e offerta una dose di richiamo a valenza 12 mesi con la nuova formulazione di vaccino aggiornato. La vaccinazione potrà inoltre essere consigliata a familiari e conviventi di persone con gravi fragilità”.

Relativamente alle tempistiche di somministrazione, chiarisce la circolare, “sulla base delle informazioni e delle evidenze scientifiche al momento disponibili, si prevede la possibilità di somministrazione della dose di richiamo a distanza di almeno 3 mesi dall’ultimo evento (ultima dose, a prescindere dal numero di richiami già effettuati o ultima infezione diagnosticata). È previsto, inoltre, che i nuovi vaccini aggiornati possano essere utilizzati anche per il ciclo primario. Fatte salve eventuali specifiche indicazioni d’uso, sarà possibile la co-somministrazione dei nuovi vaccini aggiornati con altri vaccini (con particolare riferimento al vaccino antinfluenzale)”.

Il documento del ministero raccomanda infine, “a tutti gli operatori sanitari, il rispetto dei principi delle buone pratiche vaccinali e l’attenzione nel segnalare qualsiasi sospetta reazione avversa e si sottolinea l’importanza della tempestività della segnalazione al sistema di farmacovigilanza dell’Aifa”.

Oltre agli operatori sanitari, qualsiasi cittadino può segnalare eventuali sospette reazioni avverse osservate in persone vaccinate, attraverso le modalità previste sul sito dell’Aifa .

Questo l’elenco dettagliato dei gruppi di persone a cui viene raccomandata e offerta la vaccinazione di richiamo annuale con il nuovo vaccino aggiornato: persone di età pari o superiore a 60 anni, ospiti delle strutture per lungodegenti, donne che si trovano in qualsiasi trimestre della gravidanza o nel periodo “postpartum” comprese le donne in allattamento, operatori sanitari e sociosanitari addetti all’assistenza negli ospedali, nel territorio e nelle strutture di lungodegenza, studenti di medicina, delle professioni sanitarie che effettuano tirocini in strutture assistenziali e tutto il personale sanitario e sociosanitario in formazione. Inoltre, persone dai 6 mesi ai 59 anni di età compresi, con elevata fragilità, in quanto affette da patologie o con condizioni che aumentano il rischio di Covid-19 grave, quali: malattie croniche a carico dell’apparato respiratorio, inclusa l’asma grave, la displasia broncopolmonare, la fibrosi cistica, la broncopatia cronico ostruttiva-Bpco, la fibrosi polmonare idiopatica, l’ipertensione polmonare, l’embolia polmonare e le malattie respiratorie che necessitino di ossigenoterapia, nonché malattie dell’apparato cardio-circolatorio (esclusa ipertensione arteriosa isolata), comprese le cardiopatie congenite e acquisite, le malattie coronariche, lo scompenso cardiaco e i pazienti post-shock cardiogeno, malattie cerebrovascolari, diabete/altre endocrinopatie severe quali diabete di tipo 1, diabete di tipo 2, morbo di

Addison, panipopituitarismo, malattie neurologiche quali sclerosi laterale amiotrofica e altre malattie del motoneurone, sclerosi multipla, distrofia muscolare, paralisi cerebrali infantili, miastenia gravis, altre malattie neuromuscolari, patologie neurologiche disimmuni e malattie neurodegerative.

E ancora casi come: obesità (Bmi >30), dialisi o insufficienza renale cronica, malattie degli organi emopoietici ed emoglobinopatie, quali talassemia major, anemia a cellule falciformi e altre anemie croniche gravi, patologia oncologica o onco-ematologica in trattamento con farmaci immunosoppressivi, mielosoppressivi, in attesa di trattamento o a meno di 6 mesi dalla sospensione delle cure, trapianto di organo solido in terapia immunosoppressiva, trapianto di cellule staminali ematopoietiche (entro 2 anni dal trapianto o in terapia immunosoppressiva per malattia del trapianto contro l’ospite cronica), attesa di trapianto d’organo, terapie a base di cellule T esprimenti un recettore chimerico antigenico (cellule Car T), immunodeficienze primitive (ad esempio sindrome di DiGeorge, sindrome di Wiskott-Aldrich, immunodeficienza comune variabile), immunodeficienze secondarie a trattamento farmacologico (ad esempio, terapia corticosteroidea ad alto dosaggio, farmaci immunosoppressori, farmaci biologici con rilevante impatto sulla funzionalità del sistema immunitario), asplenia anatomica o funzionale, pregressa splenectomia o soggetti con indicazione alla splenectomia in elezione, infezione da Hiv con sindrome da immunodeficienza acquisita (Aids), o con conta dei linfociti T CD4+ <200 cellule/μl o sulla base di giudizio clinico, malattie infiammatorie croniche e sindromi da malassorbimento intestinali, sindrome di Down, cirrosi epatica o epatopatia cronica grave, disabili gravi ai sensi della legge 104/1992 art. 3 comma 3.

L’elenco, precisa la circolare, “potrebbe non essere esaustivo e pertanto si chiede la collaborazione al medico curante, che conosce la storia clinica della persona, nel valutare i casi nei quali sussista il rischio che

l’infezione da Sars-Cov-2 possa aggravare malattie di base, o causare forme gravi di Covid-19. La vaccinazione viene consigliata a familiari e conviventi di persone con gravi fragilità”. Infine, “per le persone con marcata compromissione del sistema immunitario o con gravissime fragilità, potrebbe essere necessaria, dopo valutazione medica, un’ulteriore dose di richiamo o una anticipazione dell’intervallo dall’ultima dose”. (AGI)

Lunedì, 14 agosto 2023