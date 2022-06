Un vaccino aggiornato in base alle varianti pronto in autunno e un richiamo all’anno per provare a difendersi dal Covid che dopo il fisiologico calo nella bella stagione potrebbe tornare aggressivo con i medi più freddi. E dunque, occorre farsi trovare pronti. “Lo scenario più probabile è arrivare a un richiamo annuale del vaccino” ed “è ragionevole pensare che in autunno potremo avere dei vaccini aggiornati”, dice il sottosegretario alla Salute Andrea Costa.

Intanto, però, preoccupa – e molto – la sottovariante BA.5 che negli ultimi giorni sta creando preoccupazione e facendo risalire i contagi in tutta Europa. “Ovviamente le varianti ci sono sempre state e ci saranno, l’importante è continuare a monitorare quel che succede e continuare a tracciare. Dopodiché confidiamo di avere in autunno un vaccino aggiornato anche nei confronti delle varianti”. Inoltre, ha concluso Costa, “la ricerca sta continuando ogni giorno a lavorare per metterci nelle condizioni di avere strumenti nuovi per fronteggiare la pandemia, non solo dal punto di vista dei vaccini ma anche delle terapie”.

Proprio ieri in Sardegna si è registrata un’impennata di casi, con oltre mille positivi, e ben 5 morti.

L'articolo “In autunno il nuovo vaccino anti Covid, andrà fatto un richiamo ogni anno” proviene da Casteddu On line.