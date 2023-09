In auto ubriaco, contromano sulla Statale: multa e ritiro della patente

Sassari

Fermato dai carabinieri dopo alcuni chilometri. Fortunatamente non ha causato incidenti

È stato sorpreso a guidare contromano e positivo all’alcoltest. Un uomo di 44 anni è stato multato e gli è stata ritirata la patente.

È accaduto sulla Statale 291 Alghero-Sassari. I carabinieri della sezione radiomobile di Sassari lo hanno intercettato poco prima dell’ingresso nel capoluogo, lo hanno fermato e sottoposto al test per l’assunzione di alcol, che ha dato appunto esito positivo.

L’uomo è stato sanzionato sia per la guida in stato di ebbrezza, sia per aver percorso diversi chilometri contromano nel trafficato tratto stradale. Un’azione che avrebbe potuto avere conseguenze drammatiche.

Martedì, 12 settembre 2023