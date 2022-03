L'arma che sprigiona una scarica elettrica in uso per la prima volta alle forze dell'ordine del sud Sardegna

CAGLIARI. Primo giorno di uso del taser (l'arma tipo pistola che sprigiona una scarica elettrica a basso potenziale in grado però di paralizzare per qualche minuto una persona) nelle forze di polizia a Cagliari e Quartu, e primo intervento dei carabinieri per bloccare un extracomunitario che al volante di un'auto aveva seminato il panico per le vie di Quartu e Selargius, facendo poi perdere le proprie tracce.

È stato intercettato nel tardo pomeriggio da una pattuglia di carabinieri in viale Elmas. Ha tentato la fuga ma è stato raggiunto dopo qualche chilometro e costretto a fermarsi. Facendo affidamento sulla sua prestanza fisica, ha tenuto fronte ai due carabinieri finché uno dei militari ha impugnato il taser e gli riversato su una gamba una scarica elettrica che lo ha bloccato. L'extracomunitario, di origini nigeriane, è stato poi portato in caserma (presenti gli operatori del 118 chiamati dai carabinieri) e denunciato in stato di libertà le resistenza a pubblico ufficiale.(l.on)