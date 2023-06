In auto metadone ed eroina, giovane arrestato dalla polizia

Iglesias

Fermato per un controllo

Fermato al volante della sua auto per un controllo, un giovane di 25 anni è stato arrestato in flagranza dalla polizia perché aveva con sé 0,8 grammi di eroina e 15 boccette di metadone, nascosti in alcuni vani all’interno del veicolo. La perquisizione è scattata perché il comportamento dell’uomo aveva insospettito gli agenti.

Nell’auto la polizia ha trovato anche una scatola di bicarbonato di sodio per uso alimentare, solitamente utilizzato per il taglio della droga e due forbici con residui di una sostanza, probabilmente eroina. Dall’appartamento del venticinquenne, invece, è stato sequestrato un bilancino di precisione.

L’accusa per il giovane è detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Ieri sera, dopo che la polizia lo ha arrestato nel centro di Iglesias, è stato accompagnato presso la sua abitazione.

Stamane il gip ha convalidato l’arresto, non applicando misure cautelari.

