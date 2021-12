La pistola poteva sparare con proiettili veri

CARBONIA. Girava armato di una pistola scacciacani abilmente modificata e in grado di sparare proiettili veri. Questa notte i carabinieri di Carbonia nel corso di un controllo alla circolazione stradale hanno tratto in arresto un 32enne del posto per porto e detenzione illegale di arma. Fermato a un posto di controllo in strada, i militari insospettiti dal comportamento nervoso del giovane, hanno effettuato una perquisizione personale e veicolare rinvenendo nascosta nel bagagliaio una pistola a salve che opportunamente modificata era stata resa idonea allo sparo. Il trentaduenne al termine delle formalità di rito è stato associato al carcere di Uta a disposizione dell’autoritá giudiziaria.(l.on)

Fonte: La Nuova Sardegna

