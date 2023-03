In auto con le sigarette rubate. Denunciati due giovani, accusati di ricettazione

Cagliari

Sequestrati anche alcuni coltelli

Due giovani sono stati denunciati per ricettazione di tabacco e varia merce riconducibili a un furto ai danni di una tabaccheria, a Iglesias. Sono stati trovati dai carabinieri a bordo dell’auto utilizzata per il colpo, una Citroen C4, con cinque stecche di sigarette, 103 pacchetti di sigarette di varie marche, otto confezioni di sigarette elettroniche, materiale vario per fumatori e 160 euro in monete di vario taglio.

Al volante c’era un ragazzo di 22 anni originario di Ozieri, ma residente a Nughedu San Nicolò, privo di patente e già sorpreso dalle forze dell’ordine alla guida di un’auto tre mesi fa.

È stato deferito ieri alla Procura insieme a una diciannovenne residente a Domusnovas. In macchina avevano anche tre coltelli a serramanico, un coltello tattico, un martello e due scalpelli.

I giovani sono stati fermati, a Cagliari, in via San Lucifero, intorno alle 2.30 di notte. I militari hanno inoltre perquisito l’abitazione del ventiduenne. Lì hanno trovato altri 16 pacchetti di sigarette. Il materiale è stato sequestrato.

Lunedì, 13 marzo 2023