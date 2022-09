In auto con 60 kg di droga forza posto di blocco, arrestato - Sardegna

Ha forzato il posto di blocco in viale Ciusa a Nuoro e si è infilato nelle vie del centro storico. Ma dopo un rocambolesco inseguimento, gli agenti della Questura hanno fermato l'autista dell'auto, un 51enne di Nuoro, che nascondeva nel bagagliaio circa 60 chilogrammi di marijuana.

Secondo il resoconto della Questura di Nuoro l'uomo dopo l'inseguimento in contromano in via Chironi è un allevatore incensurato di Nuoro. Il quantitativo esatto della droga trovata all'interno del veicolo è di 64,5 kg di marijuana, mentre nella successiva perquisizione domiciliare sono stati rinventuti 42,5 grammi di hashish, bilancini di precisione e svariato materiale utile alla lavorazione e al confezionamento della sostanza stupefacente.

L'uomo è stato arrestato con l'accusa di possesso di droga e resistenza a pubblico ufficiale. Il gip del tribunale barbaricino ha convalidato l'arresto e disposto per l'uomo gli arresti domiciliari.



Fonte: Ansa Sardegna