In attesa della prima di “Gloria”, Antonio Albanese visita il Nuraghe Losa ad Abbasanta

Abbasanta

Il popolare attore ha curato la regia dell’opera che apre la stagione del Lirico di Cagliari

Gita ad Abbasanta per l’attore e comico Antonio Albanese, che nei giorni scorsi ha visitato il Nuraghe Losa.

Accompagnato dalle esperte guide della cooperativa Paleotur, che gestisce l’importante sito archeologico, Albanese ha potuto ammirare uno dei nuraghi meglio conservati della Sardegna.

L’attore e regista, noto fra l’altro per dare volto e voce a Cetto La Qualunque, parodia del politico corrotto, è nell’Isola per aprire la Stagione lirica e di balletto 2023 del Teatro Lirico di Cagliari. Domani – venerdì 10 febbraio – debutterà “Gloria”, opera lirica in tre atti composta da Francesco Cilea, del quale Albanese cura la regia.

Non è la prima volta che una celebrità dello spettacolo scopre i luoghi storici e d’arte del territorio oristanese. Lo scorso agosto Michelle Hunziker aveva visitato il pozzo sacro di Santa Cristina. La conduttrice televisiva svizzera era rimasta stregata dalla bellezza del sito archeologico nuragico e aveva postato su Instagram diverse foto.

Giovedì, 9 febbraio 2023