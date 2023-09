In Assessorato favori agli amici in cambio di protezione: le accuse a Gabriella Murgia

Cagliari

Secondo il giudice, l’ex responsabile regionale dell’Agricoltura “condivideva scelte e obiettivi” del gruppo criminale

Faceva favori sul lavoro, nella gestione dell’Assessorato regionale all’Aricoltura, in cambio di protezione da parte di pregiudicati. È questa una delle principali accuse mosse a Gabriella Murgia, ex assessore nella Giunta Solinas, arrestata ieri con le accuse pesantissime di partecipazione a un’associazione di tipo mafioso e a un’associazione segreta. L’operazione conclusa (per ora) dal ROS dei carabinieri con 13 persone portate in carcere e altre 18 agli arresti domiciliari ha portato alla luce una rete di legami e accordi tra la criminalità organizzata sarda e i cosiddetti “colletti bianchi”.

Proprio l’ex assessora oristanese, di 56 anni, era uno degli snodi principali di questa commistione tra l’istituzione di cui all’epoca faceva parte e la malavita, legata anche all’ergastolano Graziano Mesina.

Secondo le prove raccolte dagli investigatori, Murgia ricambiava la protezione ricevuta pilotando alcune pratiche in Assessorato: è accusata ad esempio di aver fatto ridurre la quota annuale del servizio di irrigazione per il fratello di Tomaso Cocco – il medico anestesista arrestato ieri con lei – e di essere intervenuta per sbloccare una pratica per l’affitto di alcuni terreni pubblici nel Sassarese, in favore di amici degli amici.

“In nessun caso si è dissociata dalle condotte illecite del gruppo, condividendone obiettivi e scelte”, si legge nell’ordinanza di custodia cautelare del gip di Cagliari, Michele Contini.

Murgia sembrava pienamente a conoscenza della capacità intimidatoria del gruppo criminale e le intercettazioni dicono che più volte fu lei stessa a richiedere la presenza di quella che si può definire una sorta di “milizia privata”.

La prima occasione, descritta nelle carte, è quella legata a un contrasto con Massimo Temussi, quando entrambi erano in servizio all’Aspal. Un’altra volta quando era stata minacciata con una telefonata anonima. Lo aveva raccontato all’amico Tomaso Cocco (anche lui arrestato) mentre andavano a un incontro in auto. Lui l’aveva rassicurata: “Liberiamo i nostri cani sciolti”.

L’ex assessora regionale in quell’occasione aveva spiegato di non aver voluto denunciate l’episodio per non essere costretta a girare sotto scorta: “Mi accompagnano sempre, non posso nemmeno respirare”, confidò all’amico. Un atteggiamento questo che, secondo le valutazione del gip, sottolinea come Murgia preferisse la protezione del gruppo criminale a quella dello Stato, per avere più libertà d’azione.

La protezione della “milizia privata” era stata estesa anche al presidente della Regione, Christian Solinas, almeno in un’occasione: una manifestazione organizzata da Coldiretti a Cagliari lo scorso anno. Murgia aveva rivelato agli “amici” la preoccupazione per eventuali contestazioni ed era stata rassicurata da Nicolò Cossu, detto Cioccolato: “Tranquilla, stiamo venendo, sono con mio nipote e un altro amico”. Risposta dell’assessora: “Muoviti, che c’è anche il presidente. Venite subito».

E gli “amici” non si erano fatti attendere: poco dopo, mentre gli esponenti della Giunta erano sul palco, erano comparsi Cossu, Antonio Giuseppe Mesina e Battista Mele, pronti a un servizio d’ordine di tipo intimidatorio per scoraggiare i manifestanti più accesi.

La piena consapevolezza di Gabriella Murgia, indicata nelle pagine dell’ordinanza di circa 500 pagine, è testimoniata anche dalla sua presenza agli spuntini, pretesti per incontrarsi in luoghi isolati: in Barbagia, ma anche all’ospedale Binaghi di Cagliari, così come in una abitazione privata di Sestu, non lontana dalla Statale 131. Riunioni operative più che conviviali, durante le quali la parte più marcatamente criminale dell’organizzazione incontrava i colletti bianchi per consolidare i rapporti, allargare la rete di conoscenze, ma anche per discutere progetti.

L’allora assessora regionale all’Agricoltura non mancava mai. Nei rapporti viene ricordato che una volta – quando per un impegno istituzionale non aveva potuto partecipare – era stata ripresa da Tomaso Cocco: “Ci sono incontri che sarebbero valsi più di quello sindacale”, le aveva detto. “Dovevi venire, c’era gente di spessore”.

Tutti i componenti del gruppo erano molto attenti alle comunicazioni: parlavano in codice e attraverso nomignoli, chiemando spesso da telefoni intestati ad altre. Meglio evitare i cellulari se si poteva parlare a voce. In diverse occasioni la stessa Murgia ha suggerito agli amici di staccare il telefono.

