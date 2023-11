In arrivo un nuovo medico di base a Cabras, Nurachi, Baratili San Pietro e Riola

Cabras

Sostituirà per un anno la dottoressa Marina Matta, in pensione a dicembre

Nuovo medico in arrivo per i pazienti di Cabras, Nurachi, Baratili San Pietro e Riola Sardo seguiti attualmente dalla dottoressa Marina Matta, in pensione dall’11 dicembre.

In una nota, la Asl 5 annuncia che il servizio del medico di base non subirà interruzioni. “Dal 12 dicembre gli stessi pazienti potranno far riferimento al dottor Mauro Massa, che ha accettato l’incarico provvisorio di un anno come medico di medicina generale nell’ambito 1.2. Verrà così garantita la continuità assistenziale”.

La nota precisa che i pazienti in carico alla dottoressa Matta non dovranno effettuare la scelta del nuovo medico, ma saranno assegnati al dottor Massa dagli uffici dell’Asl.

Mercoledì, 23 novembre 2023