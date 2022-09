Oristano

Rafforzata anche l’assistenza specialistica in tre poliambulatori

Una buona notizia per i cittadini di San Nicolò d’Arcidano: il medico di famiglia che andrà in pensione il 1° ottobre sarà sostituito da un altro medico di medicina generale, vincitore di un incarico annuale: prenderà servizio in ambulatorio dal 10 ottobre. L’assistenza ai pazienti del paese potrà così essere così garantita in sostanziale continuità.

A Uras invece arriverà a dicembre – con incarico definitivo – un nuovo medico di famiglia, che potrà assistere fino a 1.800 pazienti e che si aggiungerà alla dottoressa già presente. I cittadini dei comuni di Arborea, Marrubiu, San Nicolò d’Arcidano, Terralba e Uras avranno dunque una scelta più ampia.

Per garantire alle comunità l’assistenza sanitaria di base, la Asl 5 – guidata dal direttore Angelo Serusi – ha proposto all’Assessorato regionale della Sanità e all’Ares di adeguare le remunerazioni dei medici di guardia medica diurna, che sopperiscono alla mancanza di un medico di famiglia, parificandole a quelle dei colleghi che lavorano nelle Usca. È stato inoltre stilato l’elenco delle sedi disagiate e disagiatissime – ora al vaglio degli uffici regionali – con l’obiettivo di fornire incentivi economici ai medici che optino per i territori periferici.

Per ciò che riguarda i bambini di Terralba rimasti privi di assistenza sanitaria di base a seguito del trasferimento di una pediatra dei tre presenti nella cittadina, è stato stabilito dal Comitato consultivo Asl 5 l’aumento temporaneo dei massimali fino a 1.000 assistiti per i due medici in servizio nell’ambito. Le famiglie dei piccoli in precedenza seguiti dal medico trasferito, residenti nei comuni di Arborea, Marrubiu, San Nicolò d’Arcidano, Terralba e Uras, potranno quindi optare per uno dei due pediatri. Sarà possibile, in alternativa, scegliere un pediatra presente negli ambiti limitrofi, come quello di Mogoro.