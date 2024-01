Cabras

Oggi a Cabras la prima uscita ufficiale del nuovo soggetto, che riunisce anche 40 tra le maggiori imprese dell’Oristanese



Sono 35 – ma presto diventeranno 55 – i Comuni che hanno aderito al Distretto rurale della Sardegna centro occidentale, nuovo soggetto di aggregazione territoriale che coinvolge anche una quarantina tra le più importanti imprese dell’Oristanese. Completato l’allargamento, sarà il più grande distretto rurale dell’isola, il primo di caratura interprovinciale tra Oristanese e Sud Sardegna, con realtà che operano nelle filiere del latte bovino e ovicaprino, del grano e dell’olio, del riso e dell’ortofrutta, del vino e della lana, della carne e del pesce.

Dopo il riconoscimento ufficiale arrivato lo scorso 2 novembre dalla Regione, l’ente è stato presentato stamane, in un incontro al centro polivalente di Cabras. Per l’occasione c’erano tanti cittadini e imprenditori, amministratori locali e portatori di interesse. La nuova realtà nasce grazie al lavoro dei presidenti e delle strutture del Gal Barigadu-Guilcer, Gal Marmilla, Gal Sinis, e del Flag Pescando Sardegna centro occidentale, che in questo lungo percorso di confronto sono riusciti poi a coinvolgere i territori del Terralbese e il Comune di Oristano. Un traguardo tagliato da una squadra di quasi 100 operatori tra imprese (soprattutto dell’agroalimentare), associazioni ed enti locali.

I distretti rurali sono dei sistemi produttivi caratterizzati da un’identità storica e territoriale omogenea, derivante dall’integrazione fra le attività agricole e altre attività locali, nonché produzioni di beni e servizi di particolare specificità, coerenti con le tradizioni e le vocazioni naturali e territoriali. Fanno parte del Distretto rurale SCO i Comuni di Abbasanta, Aidomaggiore, Albagiara, Ales, Arborea, Ardauli, Assolo, Asuni, Baradili, Baratili San Pietro, Baressa, Cabras, Curcuris, Fordongianus, Ghilarza, Gonnosnò, Mogorella, Neoneli, Nureci, Oristano, Pau, Paulilatino, Riola Sardo, Ruinas, San Nicolò d’Arcidano, San Vero Milis, Senis, Sorradile, Sini, Tadasuni, Terralba, Ula Tirso, Usellus, Villa Sant’Antonio e Villa Verde.

Sono tre gli ambiti strategici d’azione individuati nel piano di Distretto: sistema delle imprese; connettività e territori; valore delle produzioni. Rientrano invece tra gli obiettivi del nuovo Distretto quelli di accrescere la competitività del sistema agroalimentare nel mercato locale e internazionale; di migliorare la sostenibilità dei processi produttivi e dell’efficientamento energetico; di prevenire i rischi derivanti dal cambiamento climatico; di contrastare lo spopolamento locale, uno dei gap più preoccupanti che paga l’area coinvolta nel progetto; e infine quello di favorire l’occupazione giovanile nel settore primario.

Ad aprire i lavori di questa mattina è stato il sindaco di Cabras, Andrea Abis, che ha salutato con grande favore l’avvio di questa nuova esperienza. La parola è poi passata all’assessora alle Attività produttive del Comune di Oristano, Rossana Fozzi, e quindi al presidente del Distretto rurale SCO, Paolo Mele. Poi l’intervento della direttrice generale dell’Assessorato regionale dell’Agricoltura, Giuseppina Cireddu, sul tema “Distretti rurali: i sistemi produttivi locali”. Di “Linee programmatiche del neonato Distretto rurale” ha parlato invece Cristiano Deiana, direttore del Gal Sinis, mentre il direttore generale del Consorzio Uno di Oristano, Francesco Asquer, ha trattato il tema del rapporto tra “Mondo accademico e imprese”.

All’assessore regionale dell’Agricoltura e Riforma-Agropastorale, Valeria Satta, è toccato invece fare la sintesi politica sui temi affrontati, definendo i rapporti tra distretti rurali e istituzioni regionali. La mattinata si è chiusa con una degustazione dei prodotti agroalimentari dei territori del Distretto.

“Con l’incontro di oggi”, ha sottolineato il presidente Paolo Mele, “abbiamo dato avvio alla seconda fase di un progetto impegnativo e articolato, una nuova avventura territoriale dove in tanti abbiamo il dovere di dare il nostro contributo per crescere assieme e per mettere al centro una politica di condivisione delle conoscenze e delle buone pratiche, da cui dobbiamo attingere a piene mani”.

“Da oggi due parole d’ordine – responsabilità e generosità – ci dovranno accompagnare in questo percorso”, ha aggiunto Mele, “nel quale si deciderà il futuro di grandi territori e delle comunità che li popolano. Un futuro di cambiamento che non può più attendere e su cui grava la piaga del calo demografico e dello spopolamento delle nostre realtà rurali: di quei piccoli centri abitati che rischiano di scomparire per sempre perché non più capaci di dare prospettive ai nostri giovani e dove le diverse azioni promosse in questi ultimi decenni hanno fallito, a causa di numerosi fattori. Ma se abbiamo dato avvio a questa nuova fase, e se siamo qui per ribadire che crediamo in questo Distretto, vuol dire che vediamo ancora una via d’uscita per rendere i nostri paesi, e la lunga storia che li caratterizza, dei luoghi dove il futuro lo possiamo ancora determinare e guidare, dove possiamo fare in modo che giovani e famiglie possano vivere soddisfacendo i propri bisogni e realizzando i propri sogni”.

“Abbiamo di fronte a noi un processo di valorizzazione territoriale davvero ambizioso”, ha detto il direttore del Gal Sinis, Cristiano Deiana. “Una possibilità unica di mettere a sistema le nostre migliori esperienze d’impresa che, in collaborazione con tutti gli altri portatori di interesse pubblici e privati, potranno migliorare il proprio operato grazie ai nuovi strumenti d’azione e a risorse importanti che potranno arrivare attraverso il Distretto rurale. Ora dobbiamo intervenire sull’organizzazione affinché ci si doti di una struttura di governance capace di assicurare un’efficiente gestione delle risorse disponibili, e di quelle future, e per affrontare la sfida che le istituzioni hanno affidato al Distretto”.